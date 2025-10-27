Кризата с боклука в Люлин и Красно село остава засега

Столична община проведе извънреден брифинг днес, на който заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков, и директорът на СПТО Николай Савов обявиха, че

Кризисната организация в „Люлин“ и „Красно село“ няма да бъде отменена, докато не бъде постигнато 100% сметоизвозване по график.

Това стана ясно на извънреден брифинг днес, на заместник-кмета по екология Надежда Бобчева, директора на Столичния инспекторат Николай Неделков, и директора на СПТО Николай Савов.

„Фактът, че се налага да правим извънредни брифинги, означава, че все още не сме там, където искаме да сме – да възстановим напълно сметоизвозването по график в Люлин и Красно село. Няма да отменим кризисната организация, докато не постигнем 100% чистене по график,“ заяви Бобчева.

Уикендът се оказа по-тежък от очакваното, като тази сутрин все още има критични точки, които Общината ще почиства и извозва приоритетно днес. Основната причина за забавянето е изпитваният дефицит на човешки ресурс (шофьори и работници), който не позволи мобилизирането на всички налични камиони.

Проблемът е частично решен с постъпването днес на нови екипи. В кризисния щаб от днес се включва и представител на “Софекострой” - общинското дружество на подчинение на Столичния общински съвет, от което се очаква да поеме трайно сметоизвозването в двата района.

Г-жа Бобчева благодари на жителите на Люлин и Красно село за търпението и призова: “За пореден път отправям молба към всички да ползват цветните контейнери за опаковките. И този уикенд имаше много активни доброволци, такива има и през седмицата – огромно благодаря на тях от името на целия екип.“

За да се изчистят натрупаните от уикенда отпадъци, днес екипите ще работят паралелно по график и по сигнали за места, които имат спешна нужда от сметоизвозване. Целта е всичко, натрупано от предходните дни в “Люлин”, да бъде извозено още в рамките на деня.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков уточни, че днес Общината разполага с общо 8 екипа с големи сметосъбиращи камиони: 6 на СПТО (сред които 2 на "гората.бг", 1 от Панагюрище и 1 от Елин Пелин) и 2 на "Софекострой" с опитни екипажи. Отделно още 5 малки камиончета са предвидени за по-труднодостъпните места, 1 камион с щипка, 1 мултилифт и 1 четири кубиков камион за едрогабаритни отпадъци.

"За 100% обслужване по график, двата района имат нужда от 24 курса в денонощието, за което са необходими 12 камиона с екипи - това е пълната мобилизация, към която се стремим" допълни Неделков.

През миналата седмица са обработени над 4000 точки с дезинсекция, дезинфекция и дератизация в периметър между 100 и 150 метра от всеки контейнер. Към момента няма индикации за необходимост от повторение.