Кризата с боклука в Люлин и Красно село на финал, махат големите контейнери

Големите сиви контейнери от "Люлин" и "Красно село", които бяха поставени заради кризисната ситуация с отпадъците в двата района, ще бъдат изтеглени поетапно, съобщи Столична община.

Точката на ул. „Житница“ е почистена от натрупания битов отпадък. През следващите дни ще бъдат премахнати останалите едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от площадката. Предстои създаването на мобилен център за предаване на рециклируеми отпадъци и ЕГО, което ще улесни гражданите и ще насърчи разделното събиране, пишат още от общината.

Днес в район „Люлин“, който де обслужва от СПТО, работят 7 големи сметосъбиращи камиона по график и 6 малки камиончета, насочени към вътрешнокварталните и труднодостъпни зони. Допълнително е мобилизирана 1 голяма бригада и щипка за почистване на специфични натрупвания.

В "Красно село" - обслужва се от „Софекострой“, извозват боклук 3 големи сметосъбиращи машини, които ще правят по два курса през деня. Очаква се обаче още два камиона да се присъединят към екипите, след като приключат със своите наряди в „Красна поляна“.