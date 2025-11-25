Кризата с боклука чука на вратата в Изгрев, Слатина и Подуене, камионите за смет изчезнали от пазара

Договорите за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на столичните райони “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” изтичат в неделя - на 30 ноември. За ново влошаване на ситуацията с боклука алармира и кметът на "Люлин" Георги Тодоров, след като положението с отпадъците там бе овладяно от Столична община.

В Слатина вече раздават чували за събиране на отпадъците, които могат да бъдат оставяни до контейнерите, ако те се препълнят, за по-лесно извозване.

Не трябва да всяваме паника сред хората. Това, което трябва и правим, е реална организация, заяви кметът на Слатина Георги Илиев по БНТ. Работим и с опозлотворяващата организация да ни дадат и прозрачни чували, в които - ако е препълнен контейнерът за разделни отпадъци, гражданите да могат да ги поставят в тях. Правим всяка стъпка по такъв начин, че да бъдем предварително подготвени за това, което ни очаква, каза още Георги Илиев.

Районните кметове се опитваме да помагаме на централната администрация в този труден за всички момент. Работата ни в тази посока обаче, се оказва изненадващо неуспешна, обяви пък кметът на "Изгрев" д-р Делян Георгиев във фейсбук. Той изрично подчертава, че ангажиментът е на Столична община, но обещава да не дезертира.

Сякаш цялата специализирана техника в това число и онази, намираща се в частни ръце е “изчезнала в дън земя” от територията на цялата страна. Не може да си купиш или наемеш дори един единствен камион за извозване на отпадъци, няма никакви наличности от тях. Странно, нали?, пише Георгиев. По думите му кметове от други градове отказват да помогнат, защото "имали много боклук и “страшно много работа”… Иначе искали, ама… Фирми, “до вчера” предлагащи наем на техника за сметопочистване, бързат да заявят, че вече не разполагат с такава, без дори да са успели да свалят рекламните снимки и цените от интернет страниците си, обяснява ситуацията кметът от "Спаси София".

Георги Тодоров, кмет на Люлин:

"След известно подобряване на ситуацията, в момента наблюдаваме по-скоро влошаването ѝ. Доста граждани ме сигнализираха и самият аз вчера инспектирах района. И се оказа, че кофите отново преливат. Има такива, които не са изхвърляни по 5-6 дни. Поисках в тази връзка среща със заместик-кмета по екология Надежда Бобчева. И тези дни ще осъществим такава. Много е неприятна ситуацията. Гражданите са доста изнервени вече."

Георги Илиев, кмет на район "Слатина":

"Опитът от "Люлин" ще ни бъде полезен. И дори най-малкото за това, че аз лично изпратих няколко екипа от моя район, които да помагат за ситуацията и в "Люлин", и в "Красно село". Т.е. там вече имаме натрупан опит как да се справяме. Аз, честно казано, малко не разбирам колегата, защо трябва да си насрочва срещи и така нататък с госпожа Бобчева, защото аз всеки път, когато съм отишъл, съм я намерил. Ето вчера имахме такава среща. На тази среща присъства и директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци господин Савов, с ко гато направихме ясен план какво ще се случва от 1 декемри нататък, когато бъде изтекъл този договор."