Кръгла маса за заразните заболявания по овцете и козите

Продължават усилията на ветеринарните власти за овладяване на разпространението на шарката по овцете и козите на територията на Пловдивска област. Днес Националната овцевъдна и козевъдна асоциация организира кръгла маса, на която ще се търсят ефективни решения за борба със заразните заболявания по овцете и козите.

В очакване на отговорни решения от държавата, браншът сам организира форум за заразите.

"Браншът е потърпевш заради последващи действия като намаляваща популация, застрашен генофонд, пазари", казва съпредседателят на овцевъдната асоциация Симеон Караколев за БНР.

Той признава, че сред бранша всъщност няма обща позиция по отношение на ваксинацията на животните.

"Едните казват - не искаме никаква, другите казват - искаме поголовно".

Асоциацията организатор предлага компромисен вариант- не евтаназия, а локална ваксинация само в районите с най-много огнища.

"Вече имаме база за сравнение със съседна Гърция, която от една година се бори с това заболяване, възприемайки единствен подход - евтаназия. Цяла Гърция е пламнала, над 200 000 са евтаназираните животни", коментира Караколев и добави, че няма много варианти, защото ако още малко се забавят, може вече да е късно.

В рамките на кръглата маса учени ще представят свой анализ колко и какви ще са загубите за сектора при различните варианти.

В 86 обекта животните вече са унищожени в съответствие с действащите ветеринарномедицински разпоредби.

Продължава контролът на пазари и тържища за незаконна продажба на животни, като полицията е извършила и над 5000 проверки на микробуси, камиони и бусове, с които евентуално могат да се пренасят незаконно животни.