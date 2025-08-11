Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради сваленото от самолет дете

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще извърши проверка по случая със сваленото от самолет дете. Тя се самосезира по доклад на председателя Елка Божова.

На 08.08. свалиха 9-годишно дете в инвалидна количка от самолет на Ryanair, тъй като количката му "не отговаряла на стандартите за безопасност заради батерията".

„Предлагам да бъде образувано производство пред Комисията за защита от дискриминация с основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложи предвидените от закона наказания“, се посочва в доклада.

Божова счита, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка, с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак „увреждане“.

Председателят на Комисията припомня, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.

Според Божова е засегнато и правото по чл. 19, буква б) от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя правото на хората с увреждания да имат достъп до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от Република България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.