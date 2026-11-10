Коледните празници наближават, идва времето на чудесата и подаръците, а децата по цял свят започват да се взират в небето, за да зърнат шейната на Дядо Коледа. Тя е пълна с подаръци, изработени от елфи и джуджета, но не би могла да стигне до малки и големи, без да бъде теглена от летящите елени от Лапландия.

Но знаете ли колко са елените на Дядо Коледа и как се казват? Всички са чували за главния - Рудолф, който наднича от всички магазини за празнична украса и детски играчки. Но какви са имената на елените, които заедно с него теглят вълшебната шейна?

Те са Дашър, Денсър, Пренсър, Виксен, Комета, Купидон, Донър и Блитцен.

И така - вече знаем колко са елените на Дядо Коледа и как се казват.

Всъщност отговорът на въпроса колко са елените на Дядо Коледа първоначално бил осем, Рудолф се появил по-късно.

Ето колко са елените на Дядо Коледа и какво означават имената на елените.

• Дашър (Dash/Dasher) — Изумителен / Енергичен и пъргав;

• Денсър (Dancer) — Танцьор;

• Пренсър (Prancer) — Луда глава / Който скача високо;

• Виксен (Vixen) — Кавгаджия / Опърничав и с характер;

• Комета (Comet) — Комета / Бърз като комета;

• Купидон (Cupid) — Купидон;;

• Донър (Donner) — Гръм / Гръмотевица, мълния;

• Блитцен (Blitzen) — Светкавица;

• Рудолф (Rudolph) — Най-важният елен, известен със своя светещ червен нос.

Как се появява легендата за летящите елени?

През 1822 г. Клемънт Кларк Мур, британски учен, написал стихотворение - "Беше нощта преди Коледа".

Той прочел стихчетата само на най-близките си, защото не искал сериозен преподавател като него да свърже името си с подобни забавни строфи. Приятелка на семейството обаче изпратила стихотворението до вестник в Ню Йорк и легендата за любимия възрастен мъж с червени бузи и кожух тръгнала по света.

Приказната история започва с осем елена. Но въпросът колко са елените на Дядо Коледа и как се казват днес има друг отговор - те са девет.

Рудолф е най-важният сред тях. Неговият създател е Робърт Мей, чиято съпруга починала няколко дни преди Коледа. Той бил похарчил всичките си пари в опит да спаси жена си от болестта и - за да зарадва малката си дъщеря с подарък, решил да й направи коледна книжка. В нея се появява еленът с големия червен нос, който свети в тъмното. Той води всички елени, които теглят шейната на Дядо Коледа и осветява пътят им в тъмното.

Колко са елените на Дядо Коледа и как се казват - вероятно към въпроса трябва да се добави и какви послания отправя легендата за тях. Освен за мечти, щедрост и доброта - и за това колко ценни са различните около нас.

Защото само Рудолф има странен червен нос на муцуната си, но без него коледната нощ ще остане без Дядо Коледа да успее да обиколи децата по света.

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