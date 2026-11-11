Колко дни остават до Коледа и Нова година

Колкото повече наближават Коледа и Нова година, толкова по-бързо искаме те да настъпят: камбанния звън в храмовете, подаръци, празнично настроение по улиците, топлината на семейния уют. За най-нетърпеливите публикуваме един брояч, който ще отброи колко дни остават до Коледа (от днешната дата до 25 декември, когато е Рождество Христово по нов стил).

Колко дни остават до Коледа е въпрос, който довел до създаването на първия отпечатан адвент календар в Германия през 1908 г. от Герхард Ланг. В миналото отброявали колко дни остават до Коледа (Рождество Христово) от Андреевден (30 ноември) нататък. Адвент календарът бил вдъхновен от майката на Ланг, Селма, която била съпруга на пастор. Селма закрепвала за сина си върху картон 24 малки сладки, наречени Wiebele, а Ланг трябвало да изяжда по една всеки ден.

Колко време остава разбирали и по запалените свещи от адвент венеца. Първият адвентен венец представлява голямо колело с двадесет малки свещи за делничните дни и четири за неделите. Първият адвент венец като очакване на Рождеството е въведен от протестантския пастор Йохан Хинрих Вихерн през 1839 г. в Германия. Календарът бил дървен и нямал панделки и елхови клонки.

Интерактивен брояч: обратно броене

Публикуваме и интерактивен брояч, който ще отброява колко дни остават до Коледа.

Колко дни остават до Коледа: смисълът

Колко дни остават до Коледа в християнството носи смисъла и на духовната подготовка за християнския празник. Колко дни остават до Коледа е всъщност въпросът към собственото ми сърце: дните ли са важни, или смисълът, който влагаме в тях. Милосърдието има ли календар и грижата за ближния - дати?

Колко дни е Коледа?

След "колко дни остават до Коледа", логичният въпрос е продължителността на празника. В християнския смисъл Рождество Христово, както всеки църковен празник, се чества от деня на празника до неговото отдание; в случая от 25 декември до 31 януари. Освен това в продължение на 12 дена не се пости, защото цялата земя се радва за рождението на Божия Син Иисус Христос.

Колко дни остават до Нова година?

Нова година е дългоочакван празник за милиони хора по целия свят. Броенето на секундите и минутите до настъпването на новата година, а значи до началото на нови мечти, надежди се превръща в трепетно очакване за мнозина. Традиционно хората си обещават, че ще са по-добри, по-успешни, по-щастливи. Това, което е важно да си обещаем в днешния свят, е да сме по-човечни едни към други. Въпросът "колко дни остават до Коледа" или до Нова година, не е толкова важен. Това, което си струва, е човечността и милосърдието в свят на смърт, войни, глад и природни катаклизми.

В крайна сметка колко дни остават до Коледа е въпрос на броене. А дали всеки ден решавам да направя добро и да зарадвам някого е въпрос на личен избор.

Следете новините ни в :