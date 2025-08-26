Кметът на Ловеч за водната криза: Решения има, но без държавна подкрепа са ограничени

Решения за водната криза в Ловеч има, но е необходима държавна подкрепа, заяви кметът на Община Ловеч Срацимир Петков.
„Всеки ден пред нас стои една от най-големите и трудни задачи – осигуряването на вода за Ловеч. Това няма как да се случи с еднократни решения. Това е постоянна работа, упоритост и грижа за бъдещето на града ни", подчерта градоначалникът.
По думите му през последната година и половина, в тясно взаимодействие с ВиК – Ловеч, е постигнат реален напредък и загубите на вода са намалени с 50 литра в секунда.
"Благодарение на тези усилия днес Ловеч все още не е преминал към режимно водоподаване – ситуация, която иначе би била неизбежна. В същото време, за съжаление, липсва достатъчна държавна подкрепа, изтъкна Страцимир Петков.
Той посочи, че експлоатационният срок на магистралния водопровод „Черни Осъм“ е изтекъл през 2019 година. Вече шест години няма реални действия от страна на МРРБ – дори липсва Подробен устройствен план за нов магистрален водопровод. Община Ловеч не е консолидирана във ВиК асоциация и по тази причина е лишена от европейско финансиране, въпреки огромната нужда от мащабни инвестиции.
"Въпреки всички тези пречки, заедно в годините успяхме да подменим около 70% от вътрешната ВиК мрежа – част от стратегическите инфраструктурни инвестиции. Това ни позволи да намалим собствената си консумация – преди година Ловеч имаше нужда от 150 литра в секунда, днес са достатъчни 100 литра. Така, въпреки намаляващия воден дебит, успяхме да ограничим загубите", каза кметът.
Според него ситуацията е трудна, но резултатите показват, че с постоянство и усилия промяната е възможна.
"Очаквам министър Иванов да спази казаното и ВиК проектите ни да бъдат подписани до края на годината, а след това и финансирани. Защото „чудесата“ без пари са ограничени. И защото водният ресурс е стратегически за всяка една част на България – и това не подлежи на географско, политическо или териториално деление“, категоричен бе кметът на Община Ловеч Страцимир Петков.
