Кметът на Елин Пелин забрани Хелоуин

OFFNews 24 октомври 2025
Хелоуинска тиква

Снимка Pixabay
Кметът противопостави чуждия празник с Деня на будителите

Кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Деня на народните будители.

„Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи!" - обясни кметът.

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин, обясняват от общината. Всяка година се провежда факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.

Шествие за Деня на народните будители в Елин Пелин

Темата за Хелоуин ежегодно се връща в публичното пространство, като спорът дали празникът има място у нас неизбежно се противопоставя с честванията на Деня на народните будители.

    Октим

    24.10 2025 в 18:24

    Като гледам и слушам днешните ви “будители“, по-уместен празник от Хелоуин НЯМА!!!
     
