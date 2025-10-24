Кметът на Елин Пелин забрани Хелоуин

Кметът на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Деня на народните будители.

„Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи!" - обясни кметът.

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин, обясняват от общината. Всяка година се провежда факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.

Темата за Хелоуин ежегодно се връща в публичното пространство, като спорът дали празникът има място у нас неизбежно се противопоставя с честванията на Деня на народните будители.