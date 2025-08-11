Кмет блъскал жена с онкологично заболяване

Кмет се държал агресивно с жена с онкологично заболяване. Случаят е от преди няколко дни в берковското село Гаганица, съобщава бТВ.

Ситуацията се разиграва в местния пенсионерски клуб, където се готвят да отбележат рожден ден на жена от селото.

Очевидци разказват, че кметът се опитал да изгони празнуващите, спрял им музиката и развалил украсата им.

"Кметът дойде при нас и каза, че трябва да си тръгваме, тук не ни е мястото. Част от певческата група съм и имахме репетиция. Пуснахме малък касетофон, сложихме балони. Кметът дойде, бутна касетофона, почна да къса балоните и със сила, със злоба с двете ръце с вратата да ме блъска в гърдите. Аз имам изменение на костната система и съм с онкологично заболяване", казва потърпевшата Мариана Любенова.

След случката на следващия ден тя пуска жалба в полицията и постъпва в спешното на монтанската болница.

"Това е ежедневно напрежение, кметът иска да мълчим за всичко, което прави. Ще сигнализираме всички институции. Повече няма да се търпи", заяви Антоанета, чийто рожден ден е трябвало да бъде отпразнуван в пенсиониерския клуб.

Кметът на село Гаганица Емил Милдинов отказва коментар и заяви, че ще представи своята позиция по-късно.

По случая е образувана преписка и предстои днес тя да бъде предадена на прокуратурата.