Километрично задръстване на магистрала ''Тракия'' край Вакарел

За голямо задръстване на АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават пътуващи.
От споделените в социалните мрежи кадри се вижда, че край Вакарел се е образувала километрична опашка от автомобили.
