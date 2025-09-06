Катастрофа в района на Владая, има пострадали

Движението в посока София е по обходен маршрут

OFFNews 06 септември 2025 в 10:59 483 0

Снимка БГНЕС/архив

Катастрофа е станала на пътя София - Перник в района на Владая, има пострадали, съобщи МВР, цитирано от БТА. 

Ударили са се две коли. Движението се осъществява в две ленти в посока Перник. Трафикът в посока София е по обходен маршрут през Владая, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от "Пътна полиция", допълват от пътната агенция.

Катастрофата е станала в 9:30 часа тази сутрин в района на жп гара Владая. 

