Катастрофа в района на Владая, има пострадали

Катастрофа е станала на пътя София - Перник в района на Владая, има пострадали, съобщи МВР, цитирано от БТА.
Ударили са се две коли. Движението се осъществява в две ленти в посока Перник. Трафикът в посока София е по обходен маршрут през Владая, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от "Пътна полиция", допълват от пътната агенция.
Катастрофата е станала в 9:30 часа тази сутрин в района на жп гара Владая.
