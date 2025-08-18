Катастрофа образува поне 10 км задръстване по АМ Тракия край Пловдив (обновена)

Верижен сблъсък с четири тира и автомобил затруднява силно движението на АМ Тракия край Пловдив. При 127 км на аутобана трафикът в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента.

Инцидентът е станал към 7:30 ч. Тапата към 11:30 е поне 10 километра, сигнализират наши читатели. Те добавят, че полицията не отклонява автомобилите преди задръстването и не им сигнализира да използват изходи на магистралата, за да го избегнат.

От полицията съобщават, че причината за катастрофата е неспазване на дистанция.

Няма тежко пострадали, само един човек е откаран в болница за преглед. Щетите са материални.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

