Катастрофа образува поне 10 км задръстване по АМ Тракия край Пловдив (обновена)

Верижен сблъсък с четири тира и автомобил затруднява силно движението на АМ Тракия край Пловдив. При 127 км на аутобана трафикът в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента.
Инцидентът е станал към 7:30 ч. Тапата към 11:30 е поне 10 километра, сигнализират наши читатели. Те добавят, че полицията не отклонява автомобилите преди задръстването и не им сигнализира да използват изходи на магистралата, за да го избегнат.
От полицията съобщават, че причината за катастрофата е неспазване на дистанция.
Няма тежко пострадали, само един човек е откаран в болница за преглед. Щетите са материални.
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Касим Дал подслушван по анонимка за атентат срещу Пеевски и Местан
Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба
Bloomberg: Тръмп кара Зеленски да избира само от лоши варианти
Държавният секретар на САЩ Рубио заплаши Русия с нови санкции