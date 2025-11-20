Капсула на времето в детска градина в Харманли, родители видяха сатанизъм

Родители припознаха сатанизъм в ритуал с поставянето на капсула на времето в земята в детска градина в Харманли, съобщи бТВ.

Те определят ритуала като нежелан и в разрез с общоприетите морални и религиозни норми в обществото.

Буркан с послания и снимка на малчуганите от детска градина "Ален мак" от ръководството кръщават "Каспула на времето".

"С една обща снимка на децата от градината с колегите, за да бъдат част от истрията на детската градина. Имаше едно послание за мир, бяха ирзатобени неща от децата, които да оставят спомен", коментира Мелихан Чолева, директор на градината.

Ритуалът по полагане на капсулата на времето в двора е станала в присъствието на децата.

Ден по-късно сред част от родителите започва брожение, защото не са били информирани за рутуала, в който някои припознават сатанинство и го оприличават на погребение, на което са присъствали децата им.

Според други няма проблем.

Капсулата на времето е трябвало да бъде отворена след 5 години, но заради създаденото напрежение от ръководството я изваждат ден, след като са я положили в земята. А в детската градина на проверка влизат от инспектората и общината. Детска градина "Ален мак" в Харманли се посещава от над 220 деца.