Камион прегази възрастен мъж, който го ремонтира

OFFNews 26 август 2025 в 14:38 489 0

Снимка МБАЛ-Хасково

71-тодишен мъж е загинал, прегазен от камион, докато го ремонтира. 

За инцидента съобщи директорът Инспекцията по труда в Хасково Кирчо Кирев, цитиран от БТА.

По данни от полицията 71-годишният мъж е бил шофьор на камион. Тежкото превозно средство е било с работещ двигател, потеглило е на заден ход и е преминало през част от тялото на мъжа.

Пострадалият е бил транспортиран в болницата в Хасково, където по-късно е починал от тежките травми.

Мъжът е имал трудов договор, но няма свидетели на злополуката, обясни още Кирчо Кирев. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея