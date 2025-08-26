Камион прегази възрастен мъж, който го ремонтира

71-тодишен мъж е загинал, прегазен от камион, докато го ремонтира.

За инцидента съобщи директорът Инспекцията по труда в Хасково Кирчо Кирев, цитиран от БТА.

По данни от полицията 71-годишният мъж е бил шофьор на камион. Тежкото превозно средство е било с работещ двигател, потеглило е на заден ход и е преминало през част от тялото на мъжа.

Пострадалият е бил транспортиран в болницата в Хасково, където по-късно е починал от тежките травми.

Мъжът е имал трудов договор, но няма свидетели на злополуката, обясни още Кирчо Кирев.