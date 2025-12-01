Какво се прави при ниска температура

Ниската температура - на тялото или като климатични условия, изисква специални грижи, за да гарантира човек доброто си здраве, да осигури защита на животните, подходящи грижи за растенията или поддържане на автомобила за безопасност на пътя.

Хранене при студ и ниска температура

Можем ли да постигнем защита от студа чрез трапезата си през студените месеци и ниските температури? Отговорът е да, като трябва да се обърне сериозно внимание на продуктите, които съдържат витамин Д, защото през зимата слънцето е по-малко. Богати на ненаситени мазнини са сьомга, скумрия, сардина, риба тон, сафрид, херинга, моруна и др. Мазнините в рибата са доказано профилактично и лечебно средство при сърдечно съдови, неврологични, онкологични заболявания. Освен това, в рибата се съдържат и ценните мастноразтворими витамини Д, А и Е.

В менюто при ниски температури трябва да присъстват моркови и зеле, яйца, ядки, десерти с канела, както и чесън, лук, джинджифил и люти чушлета. Те способстват ниската температура на тялото да се върне в нормални граници.

Здравословни съвети срещу ниската температура

активен начин на живот въпреки зимните условия;

зимни ваканции - редовната почивка в планината, на ски или други зимни спортове, калява тялото и гони вирусите, които и без това не се чувстват добре при ниска температура;

топли дрехи - тялото не трябва да остава без защита при ниска температура, независимо дали вън или вътре;

билкови чайове - за хидратация и повишаване на имунитета.

Зимна подготовка при ниски температури

Преди ниските температури да ни връхлетят, можем да направим не малко неща, с които да се подготвим за комфорта си у дома, в колата или на улицата. На едно от първите места е необходимостта да се огледа отоплението на дома. Ако се отоплявате на дърва, вероятно отдавна сте ги поръчали. Но - почистен ли е климатикът? Натрупването на прах, мръсотия и бактерии във вътрешното тяло може да доведе до намалена ефективност, по-високи сметки за електроенергия и куп здравословни проблеми.

Духа ли от прозорците? Старите възглавнички тип "такива имаше баба", ако има перваз от вътрешната страна на поовехтялата дограма, ще свършат добра работа за изолация на помещенията. Дългите плътни завеси също помагат срещу студа, а и вече се предлагат модерни средства като лентите за уплътнение на прозорци например.

И напомняне - водата замръзва при ниската температура през зимата. Ако ще оставите вилата или апартамента празен и без надзор - спрете водата, източете бойлера и казанчето на тоалетната, преди да завъртите крановете, за да не купувате нови уреди и санитария напролет.

За хората, които гледат куче - особено от по-ниски породи, близостта със студената земя налага да им купите зимни аксесоари - най-вече непромокаемо палтенце за снежните дни с ниски температури.

Ако имате цветя в дома - преместете ги по-далеч от прозореца, за да не ги умори ниската температура на стъклата, но далеч от отоплителните уреди, които изсушават въздуха. Обаче да имат достатъчно слънчева светлина - не е лесно, но който иска, намира начин, нали?

За ниската температура шофьорите си знаят - зимни гуми, антифриз, течност за чистачки, проверка на спирачките и т.н.