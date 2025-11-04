Как AI трансформира PR и съдържанието

На 31 октомври 2025 г. в рамките на събитието IAB & BAPRA Digital PR Masterclass, организирано от IAB Bulgaria и BAPRA, дигитална агенция Netpeak представи две ключови теми, фокусирани върху ролята на изкуствения интелект в PR и линкбилдинг стратегиите. Събитието събра комуникационни експерти, дигитални стратези и представители на агенции, за да обсъдят предизвикателствата и възможностите на новата AI реалност в професионалната комуникация.

Какво се променя за дигиталните PR специалисти

Презентацията на Александър Гошев, Outreach Specialist в Netpeak Bulgaria, разгледа как AI трансформира разбирането ни за авторитет и органичен трафик. Той подчерта, че в новата екосистема на търсене, доминирана от AI системи, авторитетът вече е по-важен от релевантността. Модели като SGE и ChatGPT предпочитат източници с доказано влияние и ясно изразена експертиза.

Сред конкретните препоръки за по-добро позициониране в ерата на AI бяха:

изграждане на присъствие в авторитетни платформи като Wikidata, Crunchbase и Wikipedia;

използване на инфлуенсър маркетинг и LinkedIn като канали за „доказателство за експертност“;

създаване на цитируеми активи: статистики, изследвания и казуси, които биха могли да бъдат използвани от AI като основа за отговори.

Гошев подчерта и значението на автоматизацията с помощта на GPT модели, включително оптимизация на процеси, които могат да спестят десетки часове месечно при правилна настройка.

AI като партньор в копирайтинга: как се адаптира съдържанието

Втората презентация, представена от Любов Василева, Team Leader на копирайтинг екипа в Netpeak България, се фокусира върху ролята на AI в създаването на съдържание за PR и линкбилдинг. С над 70 реализирани проекта за различни пазари, Василева подчерта, че AI не е заместител на креативността, а инструмент за подсилване на ефективността.

Някои от основните принципи за създаване на „AI-friendly“ текстове включват:

започване с ясен и директен отговор на темата;

структуриране с помощта на H1–H3 подзаглавия и списъци;

интеграция на надеждни източници и статистики;

добавяне на мултимедийни елементи, които подобряват възприемането на текста от хора и алгоритми;

изграждане на E-E-A-T профил (опит, експертиза, авторитет, доверие) чрез биографии, сертификати и реален контекст.

В рамките на презентацията бе проведен и практически workshop, който показа как се формулират ефективни промптове за създаване на текстове, адаптирани за SEO и линкбилдинг кампании.

Нови реалности, нови отговорности

И двете лекции подчертаха необходимостта от баланс между автоматизация и човешка преценка: AI може да ускори създаването на съдържание, но остава критично важно съдържанието да бъде проверено, редактирано и обогатено с човешки нюанс. Етичните въпроси, свързани със защита на данните и избягване на дезинформация, също бяха във фокуса на дискусиите.