Изтривалката ви може да крие над 400 000 бактерии – как да се предпазите?

Замисляли ли сте се, че изтривалката на входа може да се превърне в истински склад за микроби? Според проучвания, върху нея се натрупват повече от 400 000 бактерии. И макар че целта ѝ е да пази дома или офиса ви чисти, често ефектът е обратен – особено когато се използва дълго време без редовно почистване.

Всеки път, когато минем през изтривалката, върху нея остават прах, кал, пясък, бактерии и дори следи от масла и химикали от улицата. Така тя изпълнява ролята на „бариера“, но само ако се поддържа правилно. В противен случай натрупаната мръсотия започва да се разнася из цялото помещение.

Какво може да откриете върху една изтривалка?

• Бактерии като Ешерихия коли и стафилококи

• Прах, кал и улична мръсотия

• Остатъци от химикали и замърсители

• Гъбички и спори от плесен, особено при влага

Повечето хора почистват изтривалката рядко или само когато се сетят. А правилната поддръжка изисква изтривалката да се изтупва или почиства с прахосмукачка поне веднъж седмично, да се пере веднъж месечно и да се сменя според натовареността на входа.

Ако това ви звучи трудоемко – има по-лесен вариант: изтривалки под наем.

С услугата с изтривалки под наем получавате професионална и здрава изтривалка, която се подменя регулярно – всяка седмица, на две седмици или според вашите нужди. Така нямате ангажимент с пране, почистване или смяна – всичко се прави вместо вас.

Предимствата са много:

• Винаги чиста и свежа изтривалка

• По-малко прах и бактерии в помещението

• По-добра хигиена и здравословна среда

• Представителен и професионален облик още от входа

• Спестяване на време и средства

Изтривалката може да изглежда малък детайл, но ролята ѝ е ключова. Когато е чиста, тя пази дома и офиса ви. Когато е замърсена – става източник на проблеми. С услугата с изтривалки под наем забравяте за поддръжката и винаги сте една крачка пред мръсотията.

Чистотата започва от прага. Уверете се, че той е наистина чист – свържете се с нас на +359 2 841 11 10 или пишете на infobg@lindstromgroup.com и направете първата крачка към по-здравословна и представителна среда.