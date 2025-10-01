Изплащат пенсиите от 7 до 20 октомври

Изплащането на октомврийските пенсии ще започне на 7 октомври и ще приключи на 20 октомври, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават сумите си по банков път, ще имат преводи още на 7 октомври 2025 г.

Още на 2 октомври НОИ ще изплати паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за месец септември. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Разходите за пенсии към август са в размер на 15 699,4 млн. лв., което е 65,1% от плана за годината. Спрямо същия период на предходната година, разходите за пенсии са с 1 687,8 млн. лв. или с 12,0% повече, съобщиха вчера от НОИ.