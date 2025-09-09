ИПБ: Засичането на средната скорост симулира контрол - пиар вместо управление

При засичане на нарушителите по средна скорост от 7 септември до 16 часа на 8 септември са установени 5541 моторни превозни средства, сочи анализ на Института за пътна безопасност.

От тях 448 са тежкотоварни, а 2080 от тях са с чуждестранна регистрация. 1856 МПС са превишили средната скорост с до 10 км/ч, т.е. вероятно техническа грешка без умисъл, пише ИПБ.

През ГКПП „Капитан Андреево" за същия период са влезли 22 045 чуждестранни МПС, 1860 от които са тежкотоварни.

Близо 40% от нарушителите са чуждестранни МПС, които почти със сигурност няма да платят глобите си. Около 85% от всички тежкотоварни МПС в нарушение са също чуждестранни - извън реалния обхват на санкции, уведомява анализът на ИПБ.

Над 1/3 от нарушенията са за незначително превишение - без обществена опасност, но използвани за статистическа „шумотевица".

В извода на ИПБ от статистиката на засечени над средната скорост МПС пише, че новите мерки са "симулация на контрол, пиар вместо управление".

"В МВР очевидно кипи безсмислен труд, а контролът е превърнат в празен медиен театър. В обществото се подава сензационна информация за единични случаи, за да се създаде илюзия за дейност. Така се раждат „герои" от типа Емили с тротинетката, докато реалните проблеми се замитат под килима", пише в анализа на ИПБ.

Според института се прави "неуспешен опит да се прикрие управленската немощ чрез скъпи PR кампании, а не чрез реални решения".

"Впечатлението е, че безопасността по пътищата се търгува – за ефирно време, рейтинг и властови комфорт", заявяват от ИПБ.

Институтът за пътна безопасност настоява за прекратяване на медийните манипулации и зоват да се предприемат структурни и кадрови промени в контролните органи, както и да се спре симулацията на контрол и да се въведе реална, ефективна и справедлива пътна политика.

"Защото, както е видно и за цялото общество - контролният механизъм е в мозъчна смърт", пише на финала на анализа на ИПБ.