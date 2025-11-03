ИПБ: 370 загинали по пътищата от началото на годината

OFFNews 03 ноември 2025 в 09:42 197 0
Жертвите на пътя не намаляват

Снимка БГНЕС/архив
За първите десет месеца на 2025 година загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) са 370 души — точно толкова, колкото са били и през същия период на 2024 година, съобщиха от Института за пътна безопасност. 

Парадоксът е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата (в началото на септември) загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на миналата година, коментират от ИПБ.

След въвеждането на контрола чрез средна скорост, обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15,2%. 

От ИПБ пишат още: 

Заявената от правителството цел — намаляване на жертвите с 20% — не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база. Подобен ръст не се е случвал от 2021 година насам.

В същото време, от началото на годината са наложени глоби по Закона за движение по пътищата за над 200 милиона лева. Над 1 милион нарушения са установени само за превишена скорост.

Единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи, за сметка на 370 загинали български граждани.

Народните представители, в синхрон с правителството, се надпреварват кой ще внесе по-„иновативни" (малоумни) промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата.

Институтът за пътна безопасност за пореден път сигнализира министър-председателя, че отговорността за управлението на риска от ПТП е лично негова.

Констатират се системни проблеми: 

• Не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията).
• Координационният център работи като информационен.
• ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки.
• МВР се грижи за приходите в държавата.
• МТС все още е на концерта на Роби Уилямс.
• АПИ харчи милиарди левове в хаос, без визия и мисъл за безопасни пътища.
• Корупцията е властелинът, с когото всички се съобразяват.

