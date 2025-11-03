Институтът за пътна безопасност: МВР ударно пълни хазната от глоби, но броят на загиналите расте

Хазната ударно се пълни от глоби за нарушение на Закона за движение по пътищата, но броят на загиналите расте, коментира в становище Институтът за пътна безопасност.
Сумата за глоби за неспазване на пътните правила са над 200 млн. лв. Само нарушенията за превишена скорост са над 1 млн.
За сметка на това след въвеждането на контрола чрез средна скорост, което е гордостта на правителството, обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15,2%, посочват от института.
За първите десет месеца на 2025 г. загиналите при пътнотранспортни произшествия са 370 души, колкото са били и през същия период година по-рано. Парадоксът е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в ЗДвП в началото на септември загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 г.
"Заявената от правителството цел — намаляване на жертвите с 20% — не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база. Подобен ръст не се е случвал от 2021 г. насам", се казва с становището.
"Единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи за сметка на 370 загинали български граждани. Народните представители, в синхрон с правителството, се надпреварват кой ще внесе по-„иновативни“ (малоумни) промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на движението по пътищата", допълват от института.
Той констатира няколко системни проблема:
•Не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията);
•Координационният център работи като информационен;.
•ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки;
•МВР се грижи за приходите в държавата;
•МТС все още е на концерта на Роби Уилямс;
•АПИ харчи милиарди левове в хаос, без визия и мисъл за безопасни пътища;
•Корупцията е властелинът, с когото всички се съобразяват.
03.11 2025 в 20:49
