Икономиката на България е сред най-пострадалите в ЕС от климатичните промени

Екстремните метеорологични условия, които засегнаха Европа това лято, са причинили краткосрочни икономически загуби в размер на най-малко 43 млрд. евро, сочи най-новото проучване на икономисти от Университета в Манхайм и Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщи британският вестник "Телеграф".

Кипър, Гърция, Малта и България са претърпели най-големи икономически щети от прекомерни жега, суша и наводнения тази година, според заключенията от проучването. Вследствие на тези явления всяка от страните е загубила над 1 процент от брутната добавена стойност на икономиката си, генерирана през 2024 г.

Сред останалите страни от ЕС с най-големи икономически щети заради екстремни климатични условия са били Испания, Италия и Португалия.

Очаква се на ниво ЕС загубите от подобни метеорологични явления да нараснат до 126 млрд. евро до 2029 г., предупреждават експертите.

Последствията от жегата, сушата и наводненията тази година се оценяват на 0,26 процента от икономическата продукция на ЕС през 2024 г., показват още данните от проучването.

Икономисти от Университета в Манхайм и ЕЦБ описаха тези данни като "консервативни", защото не са отчетени мащабните горски пожари, които бушуваха в Южна Европа миналия месец, нито комбинираното въздействие на екстремните метеорологични явления.

Сериш Усман, икономист от Университета в Манхайм и водещ автор на проучването, заяви, че "навременните оценки" могат да помогнат на политиците да насочат по-подходящо подкрепата при липса на официални данни.

"Истинските разходи на екстремните метеорологични явления се проявяват бавно, защото тези събития засягат живота и прехраната на хората по много различни начини, които се простират отвъд първоначалното въздействие", обясни Усман, цитиран и от БТА.

Учените анализират до каква степен глобалното затопляне е влошило екстремните метеорологични условия това лято, като проучвания сочат, че климатичните промени са увеличили вероятността от пожари в Испания и Португалия 40 пъти, а в Гърция и Турция – 10 пъти.

Смята се, че броят на жертвите на юнската гореща вълна се е утроил в 12 големи европейски града поради замърсяването, което затопля планетата, отчита още проучването.