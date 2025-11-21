Хитови заглавия с 25% отстъпка във Видеотеката на А1 ТВ по случай Черния петък

От 21 ноември до 1 декември избрани филми във Видеотеката на А1 ТВ са достъпни с 25% отстъпка.

Сред топ заглавията в промото са „Носферату“, „Бриджит Джоунс: Луда по онова момче“ и „Гладиатор 2“.

Видеотеката на А1 ТВ предлага богато жанрово разнообразие и персонализирани препоръки чрез вграден изкуствен интелект.

Три от най-очакваните кинозаглавия на годината ще бъдат достъпни за абонатите на Видеотеката на А1 ТВ с 25% отстъпка по случай Черния петък. Промо кампанията стартира на 21 ноември и ще продължи до 1 декември, като избраните заглавия могат да бъдат наемани за 48 часа. Сред включените продукции са хорърът „Носферату“, романтичната комедия „Бриджит Джоунс: Луда по онова момче“, епичният блокбъстър „Гладиатор 2“ и много други.

Готическият хорър „Носферату“, дело на режисьора Робърт Егърс, съживява една от най-зловещите фигури в киноисторията – граф Орлок. Филмът проследява мрачната обсесия на древния вампир към младата Елен и напрежението между свръхестественото и човешката слабост. Лентата впечатлява със силна визуална естетика, психологически страх и мрачна атмосфера, която държи зрителя в непрекъснато напрежение.

Едно от най-обичаните лица на британското кино се завръща в „Бриджит Джоунс: Луда по онова момче“ – новата глава от историята на Бриджит. Тя вече е майка, по-зряла, но все така забавна и едновременно неуверена в любовта. В тази част Бриджит се опитва да се справи с промените в живота си, нови романтични възможности и типичните за нея комични недоразумения. Филмът предлага топъл хумор, емоционални моменти и много усмивки за феновете на поредицата.

За любителите на епичните истории „Гладиатор 2“ предлага мащабно продължение на легендарната сага. Действието се развива 16 години след оригиналния филм и проследява пътя на нов герой, който преминава от свобода към робство и от арена към битка за справедливост.

Видеотеката на А1 ТВ предлага разнообразие от български и чуждестранни заглавия във всички жанрове. Всеки месец се добавят нови предложения, които могат да се наемат за 48 часа и да се гледат неограничен брой пъти. Благодарение на вграден изкуствен интелект, платформата предлага персонализирани препоръки според вкуса на зрителя.