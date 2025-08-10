Гореща неделя, до 39 градуса днес

Прогнозата за времето

По Черноморието ще е слънчево

Днес ще е горещо. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра - около 22°.

В понеделник ще бъде слънчево и горещо с максимални температури до 39°-40°. Във вторник ще има временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса. Вятърът ще е слаб, в Източна България временно умерен, от североизток.

