Голямо факелно шествие за Деня на народните будители мина през ''Люлин''

В столичния квартал "Люлин" мина голямо факелно шествие за Деня на народните будители тази вечер.
То беше под надслов "Децата - нашето наследство по пътя на българските будители" и в него участваха 1000 факлоносци, сред които и много ученици. Със силата но огъня хората показаха почитта си към просветителите. Събитието беше организирано от район "Люлин", предаде БНТ.
Шествието тръгна в 18 часа от църквата "Св. Климент Охридски" и стигна до новостроящия се храм "Св. Патриарх Евтимий". В него се влючиха ученици, учители и граждани от комплекса. Изборът на маршрута не е случаен - църквите носят имената на едни от най-големите ни будители от Средновековието. А факлите показваха огъня, който още гори у нас като техни наследници, отбелязва националната телевизия.
Кметът на район "Люлин" Георги Тодоров, напуснал "Продължаваме промяната" след корупционния скандал и записа на срещата му с арестувания зам.-кмет на Столична община, каза:
"За първа година правим подобна инициатива, радва се на изключителна популярност и за мен е огромно щастие да видя толкова много детски лица, озарени от факлите като символ на осъзнатото пробуждане на просвещението, което всички искаме за нашите деца в "Люлин".
