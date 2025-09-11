Главният архитект на София разкри кога ще е готов бул. Тодор Каблешков

Доизграждането на ключовия бул. "Тодор Каблешков" в София може да приключи още до края на 2025 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административния съд на София-град и отхвърли жалбите против допуснатото предварително изпълнение на проект, касаещ довършването на ремонта.

ВАС потвърди общественият интерес е водещ в казуса с бул. „Тодор Каблешков“, коментира днес главният архитект на София Богдана Панайотова.

Тя написа във фейсбук:

Няма да крия удовлетворението си от тази спечелена битка. Решението на Върховния административен съд потвърди това, което нашият екип казваше от ден първи – и което е заложено в закона: в този казус водещ е общественият интерес.

Още когато влязох в НАГ като временно изпълняващ длъжността главен архитект, предложих план за действие, който да изведе София от блокажа, оставен в наследство от предишното управление. Днес виждаме, че този план получи потвърждение.

Благодаря на екипа на кмета, на заместник-кмет Никола Лютов, на екипа на НАГ и направление „Обществено строителство“ за последователната и професионална работа. Радвам се, че именно този екип ще довърши булеварда въпреки всички пречки и шум в публичното пространство през цялото време. Защото не е важно само да започваш неща, а да ги довършваш. Не е важно само да говориш за защита на обществения интерес, а истински да го отстояваш.

Искам ясно да подчертая: още през ноември 2024 г. бяхме готови с цялата необходима документация за задействане на процедурата за довършване на булеварда.

През януари 2025 г. планът беше разгледан и одобрен единодушно от ОЕСУТ.

До този момент процедурата за предварително изпълнение до въвеждане в експлоатация можеше да е завършена не веднъж, а три пъти.

Вместо това, СОС отказа да приеме плана и се наложи втори път да внесем доклад и да го защитаваме отново. Месеци наред проектът беше протакан.

Резултатът?

Загубено безценно време за София.

Още месеци задръствания за хората, които ежедневно използват този маршрут.

Забавяне в усвояването на вече вложен огромен публичен ресурс.

Всичко това можеше да бъде спестено.

След решението на ВАС и въпреки всички пречки, процедурата е в ход и ще бъде доведена докрай. Но фактите остават – когато градът има готов план и експертно решение, политическото бездействие струва много на хората.

И така – бул. „Тодор Каблешков“ – какво следва оттук нататък:

В деня на обявяване на решението на ВАС възложих оценка на имота за отчуждаване. Това е първата задължителна стъпка, а срокът е минимум 45 дни заради задължителните обявявания и процедурните срокове.

След това ще издадем заповед за принудително отчуждаване с предварително изпълнение. Тук предвиждаме срок до влизане в сила на заповедта от приблизително два месеца. Това време предвиждаме в хипотезата на протичане на целия процес на обявяване на заповедта, обжалване, преминаване през всички инстанции до ВАС и влизане в сила.

Успоредно с това ще подготвим и разрешение за строеж с предварително изпълнение. Законов срок от обявяването му до влизане в сила – 3 дни.

Работата на терен може да започне в момента на влизане в сила на разрешението за строеж с предварително изпълнение.

Екипът на направление „Обществено строителство“ е в готовност да изпълни липсващата отсечка на булеварда за между 60 и 70 дни, годни за строителство, като този срок може да варира заради метеорологичните условия.

Докато текат строителните дейности, ще подготвим необходимата документация за въвеждане в експлоатация.

Около месец след приключване на строителните дейности можем да очакваме въвеждане в експлоатация на целия булевард от ДНСК.

Паралелно с всичко това върви и процедурата за незаконното строителство на мебелната къща, която е била търпяна повече от 10 години, без да бъде констатирана като незаконна. Това направихме ние. Въпреки отпора и опитите за възпрепятстване на проверките, вече е в ход процедура за премахване и очаквам съдът да потвърди това.

Важно е да подчертая още веднъж: всички теории, че в Южния парк ще се разреши строителство, са неверни. НАГ категорично спря опитите да се отделят територии от парка за застрояване.

Когато казваме, че докато стигнем до изпълнение на амбициозните ни планове, се налага още по-амбициозно да решаваме наследени проблеми – това не са празни приказки, коментира и кметът Васил Терзиев.

Защо това е важно и какво повече показва, освен че целенасочено работим за довършване на пътните артерии на града?

- бул. „Тодор Каблешков“ е изграден на 95% и свързан с бул. „Филип Кутев“, част от стратегическия трети градски ринг;

- строежът на булеварда беше предизборно открит от ГЕРБ в края на мандата им, без да са отчуждени всички имоти по него;

- започна дълга сага с опити за отчуждаване на имота, собственикът не съдействаше, а миналия месец официално и документално установихме изградена незаконна постройка на терена – факт, убягнал на предишната управа 10 години;

- в края на миналата седмица Върховният административен съд отхвърли жалбите срещу предварителното изпълнение на обекта.

Запазваме Южния парк и същевременно реализираме завършването на булеварда, подчерта и кметът Васил Терзиев и благодари на арх. Панайотова за свършената работа.