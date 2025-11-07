Форумът IMPROVATE събра българските служби и израелския военен технологичен елит

Дронове, киберзащита, морска сигурност и изкуствен интелект – това бяха темите на тазгодишния IMPROVATE: Israel–Bulgaria Defense-Tech Showcase в София. Зад технологичния речник личеше обаче по-дълбока тема – как България ще се позиционира в новата ера на отбранителните съюзи и дигиталната война.

София стана домакин на високопрофилна среща, организирана от международната платформа IMPROVATE, която свързва водещи израелски компании в областта на отбраната и технологиите с ключови институции от сектора на сигурността в България.

Сред участниците бяха бившият президент на България (2012–2017) Росен Плевнелиев, заместник-министрите на отбраната и на вътрешните работи, както и народни представители, включително председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев. Форумът събра и представители на българската армия, службите за разузнаване и военната индустрия, като постави акцент върху практически и доказани решения в подкрепа на модернизацията на българските отбранителни способности.

Участниците имаха възможност да се запознаят с иновативни израелски технологии в областта на борбата с дронове, кибер защитата, прецизните оръжия, морската и крайбрежната сигурност, както и интеграцията на платформи от ново поколение.

Събитието включи презентации на живо, тематични кръгли маси и индивидуални срещи, насочени към специфичните оперативни нужди на България. Израелските системи, напълно съвместими със стандартите на НАТО, откриха нови възможности за сътрудничество, трансфер на технологии, съвместно производство и индустриални партньорства.

Сред основните теми бяха и предизвикателствата на хибридната война, киберзаплахите и сигурността в Черноморския регион – области, в които израелската индустрия предлага доказани решения, приложими за укрепване на националната и регионалната устойчивост.

Израелският посланик в България, Н.Пр. Йоси Леви Сфари, приветства участниците и организаторите, подчертавайки, че инвестициите в научноизследователска дейност и развитието на технологиите са ключът към устойчивата сигурност. Той отбеляза, че разширяването на българо-израелското сътрудничество в отбранителната индустрия е в интерес и на двете страни, особено на фона на амбицията на България да развива своята отбранителна база и нарастващите изисквания на ЕС и НАТО за модернизация на въоръжените сили.

„Израелските компании не идват просто да продават. Те идват да споделят опит, знания и технологии, и да изграждат дългосрочни партньорства.“

С форума IMPROVATE: Israel–Bulgaria Defense-Tech Showcase България и Израел потвърдиха своята готовност да градят ново ниво на стратегическо доверие – чрез споделена визия за сигурност в един все по-непредсказуем свят.