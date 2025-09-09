Фондация ''Братя Мормареви'' награждава млади есеисти на 13 септември в книжарница Umberto & Co.

OFFNews 09 септември 2025 в 15:30 167 0
Фондация ''Братя Мормареви''

Снимка Фондация ''Братя Мормареви''/Архив
Събитие на Фондация ''Братя Мормареви''

Фондация „Братя Мормареви“ награждава български ученици в 19-тото издание на редовния си годишен конкурс за млади есеисти „Бодлите на таралежите“.

Церемонията ще се състои на 13 септември 2025 г. в книжарница "Umberto & Co."

Съгласно регламента на конкурса, ще бъдат раздадени награди в две възрастови групи – от 7 до 10 години, и от 11 до 14 години. За
лауреатите ще има награди по 500 лева, а за двама от номинираните – 2 приза по 250.

Конкурсът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура" (НФК) при Министерството на културата.

Повече за конкурса можете да прочетете на сайта на Фондацията.

БРАТЯ МОРМАРЕВИ

Марко Стойчев (1931 – 2006) и Мориц Йомтов (1921 – 1992)

са автори на книгите: “Храни куче, за да лае” (1967), “Задача с много неизвестни” (1976), “Войната на таралежите” (1979, 1993), “Васко да Гама от село Рупча” (1982), “Мъже без мустаци” (1987), “Боби Главата” (1988), “Лили” (1998, 2006), “Дядо Коледа и седемте разбойника” (2001, 2014), “Преди 1969 – диагнози на онуй време” (2003), “Рапончо” (2004), “Дневника на Асен Газурков” (2006) и на игралните филми: “Старинната монета” (1965), “Таралежите се раждат без бодли” (1971), “С деца на море” (1972), “Сиромашко лято” (1973), “Нако, Дако, Цако” (1973), “Изпити по никое време” (1974), “Два диоптъра далекогледство” (1977), “Задача с много неизвестни” (1977), “Войната на таралежите” (1979), “Двойникът” (1980), “Васко да Гама от село Рупча” (1986), “13-та годеница на принца” (1987), “Мъже без мустаци” (1989), “Адио, Рио” (1989), “Хайде, дядовци” (1991), “Бай Ганьо тръгва из Европа” (1991), “Лили” (2007 – сериал БНТ).

