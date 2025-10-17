''Фермата на Lidl'' или когато бизнесът сади бъдеще

Наблизо до София, на територията на първия логистичен център на Lidl България в с. Равно поле, на открито, сред природата... се случи нещо, нямащо нищо общо с онова, което обикновено наричаме „корпоративно събитие“. Тук нямаше скучни речи и протокол, а хора, които истински вярват в своята идея, имаше смях, деца, посадени наскоро и узрели зеленчуци и плодове... и през цялото време – истински джаз.

"Фермата на Lidl" е ново образователно пространство и цяла градина с вече дали плод растения, създадено, за да даде на децата възможност да преживеят природата отблизо – да видят как се ражда храната, да я докоснат, да я опитат и да разберат какво означава „осъзнато хранене“.

Идеята е училищата с деца от 1 до 4 клас да посещават напълно безплатно фермата, разработена е и специална образователна програма. Сега Lidl стартират пилотно с две училища през октомври, но от март догодина всички други ще могат да заявяват желание през онлайн платформа.

Имах удоволствието да водя откриването заедно с дъщеря ми Алиса – двете в ролята на любопитни домакини на „Фермата на Lidl“. Истината е, че темата за храната и природата е много лична и за мен като майка. С Алиса често говорим за това откъде идва храната и какво значи да се грижиш за нея. Децата трудно се учат да ядат „зелени неща“ – трябва малко игра, въображение и време. Затова събития като това са някак безценни – защото превръщат зеленчуците в герои, а храненето – в приключение. Не случайно Алиса прекара по-голямата част от времето там с маскотите Крушана и Броколино. Навън, сред растения, плодове и зеленчуци, а това вече за нея е промяна.

Именно промяната беше ключовата дума на този ден. Промяна не с лозунги, а с действия – с повече знание, повече растения, повече цвят и вкус, всеки ден. През преживяване и осезаем опит сред природата да успеем да научим и нещо ново - това е идеята на тази новопокълнала градина.

Един нов зеленчук или плод седмично за детето е реалистично темпо: победата е в повторенията, не в принудата.

Откриването

Това не е просто нов проект, а покана към децата да преживеят храната по нов начин: да проследят пътя ѝ от семенцето, през слънцето и грижата, до шарената чиния, пълна с вкусове и здраве. Казват, че за да е здравословна, в нея трябва да има поне пет цвята.

Алиса, като дежурен детектив на вкусовете, попита публиката „Вярно“ или „Невярно“, а проучването на Lidl посочи истината:

- 90% от българите казват, че здравословното хранене е важно.

- 60 от 100 вече са променили режима си през последните 3–4 години.

- Обаче, внимание: две трети продължават да не поставят ограничения в храненето на децата си!

Тя ни показа видеото на Lidl, на което се виждаха кадри от нощните камери, хванали неканените гости във Фермата - няколко доста големички зайци и таралежи, врабчета и врани.

Това беше най-доброто начало. Защото когато децата се забавляват, и възрастните започват да слушат.

Мечтата, която стана реалност

Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Lidl България

„Днес обещахме да сме по-неформални – защото сме на полето!“, започна Милена Драгийска с усмивка.

„Идеята за тази градина е на нашия екип, а аз я подкрепих с цялото си сърце. Това е и наша кауза. Не само като родители, но и като хора, които вярват, че здравето на хората и природата са две неразривно свързани ценности.“

„Благодаря, че сте тук – защото това показва, че имаме общо разбиране за важността на осъзнатото хранене. А и днес отбелязваме 15 години от откриването на първите магазини на Lidl в България!“

„Фермата на Lidl е наша сбъдната мечта. От една страна тя е свързана с основната ни дейност – да предоставяме качествени, свежи хранителни продукти на достъпна цена. Но от друга – голямото лидерство е в това да създаваш стойност. Искахме да направим нещо, което да показва не само знание, но и грижа, търпение и отговорност – какво означава „от полето до чинията“.“

„Това, което виждате днес, не би било възможно без нашите партньори: Асоциация „Родители“, фондация ЕкоОбщност, Националната асоциация по практическа диететика и интегративна медицина и още много съмишленици. Щастлива съм, че и представителите на Министерството на образованието са с нас – защото темата за здравословното хранене трябва да присъства не само в семейството, но и в училище.“

„Още през 2019 година родихме идеята за осъзнатото хранене – не защото беше модерно, а защото вярвахме, че е правилно. Оттогава развиваме концепцията за "планетарната диета" и създадохме платформата „Хранене със смисъл“. Днес, тук на полето, искаме да покажем съзвучие между хората, природата и грижата за бъдещето.“

„Нашият слоган „Lidl - заслужава си“ не е случаен. Грижата, любовта и благодарността си заслужават – както и опазването на планетата. Или, както е казал един писател: Човек не може и не бива да живее само за себе си.“

Институциите зад здравословното хранене

Заместник-министър на образованието и науката Емилия Лазарова

„Дами и господа, деца, приятели – щом всички сме тук, значи всички оценяваме значимостта на тази кампания,“ започна Емилия Лазарова.

„Тя не е просто информационна, тя е образователна и възпитаваща. Благодаря ви за това, което правите, от името на Министерството на образованието и науката.“

„Информацията, която ни предоставяте относно здравословното хранене, е изключително полезна за нас – за формирането на политики, свързани със здравето на децата и храненето в училище. По-голямата част от времето те прекарват именно там, затова тази тема е толкова важна.“

„Здравословното хранене и начин на живот са теми, които не касаят само децата – те са важни за всички. Това е тема за бъдещето, за устойчивостта и за природата.“

„Много е ценно, че тук децата ще видят нещо ново – различна среда от училището и дома, ще могат да се докоснат до природата и да осъзнаят откъде идва храната им. Това преживяване ще формира нови навици и ново отношение. А и ще ни научи и нас, родителите, как да ги възпитаваме по-здравословно.“

„Поздравления за всички партньори и за цялата кауза. Ако не работим заедно, децата ни няма да бъдат по-здрави и по-добри. Министерството ще подкрепя всяка подобна инициатива.“

Гласовете на партньорите

Винаги съм вярвала, че на "голямата маса", на която водим всички важни разговори (често над чиния с храна, в кухните си) имаме нужда от съмишленици и приятели. Когато идеята е добра, тя има нужда от общност, която да я подкрепи и прегърне. Фермата на Lidl не е просто образователна площадка – тя е лаборатория на промяната. А промяната се случва само ако работим заедно.

Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители“

„Няма да скрия огромното си вълнение, че след толкова труд имаме реализирана градина. Ветрове, бури, дъждове – нищо не ни спря. Благодаря на Lidl, че го направихме заедно.“

„Темата за здравословния начин на живот винаги е била важна за нас – от физическото до психичното здраве, от това как храним децата си до начина, по който общуваме. Искам да подчертая и ролята на училищата и учителите – защото фермата ще бъде отворена за тях. Ще започнем с пилотна програма за началния етап, а след това ще я развием и за по-големите. Тук има огромен потенциал – за срещи между родители, деца и учители, за учене чрез преживяване.“

„Щастлива съм, че ще направим и дигитална платформа, която да улесни училищата в записването и координацията на посещенията. Искаме това място да е живо, споделено и вдъхновяващо.“

Любомира Колчева, Фондация „Екообщност“

„За мен е голяма радост да видя как идеята, за която говорихме миналата година, се превърна в реалност. Това място е живо доказателство, че когато децата могат да излязат навън, да видят растенията и да ги докоснат, това преживяване ги променя.“

„Градината, която виждате днес, преди година беше празно място. Сега тук има живот – растения, насекоми, птици – истинска екосистема, в която има храна не само за хората, но и за всички живи същества. Храната е обща, знанието също.“

„Благодаря на агронома Теодор Насър, който направи чудеса. Тази градина не е просто зеленчукова – тя показва как устойчиво, с хармония и грижа може да се отглежда храна. Децата ще виждат на живо как от семенце до плод се случва чудото на живота.“

Доц. д-р Десислава Димитрова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, координатор на Slow Food България

„Благодаря за възможността да бъда част от този проект. За мен това е пример как една компания може да има отговорно отношение към храната и към живота – защото храната е в основата на всичко.“

„Освен че съм учен, от 21 години ръководя организацията Slow Food – обратното на Fast Food. Тя не означава просто здравословно хранене. Тя означава храна със знание, със споделяне, с уважение към труда на всички хора, които я произвеждат. Да, често движението Slow Food е критично към големите вериги, но аз не обичам клишетата. Когато получих покана да участвам в подобно начинание на Lidl, казах си: защо не? Трябва да борим клишетата и да подкрепяме всяка инициатива, която има смисъл.“

„Искам да изкажа адмирации към агронома Теодор Насър. Той направи чудеса от храброст и любов – успя да подчини природата не със сила, а с грижа. Въпреки студовете и виелиците днес имаме жива градина. Благодаря му от сърце!“

„Тази градина е не само за децата. Тя е и символ на надежда – че знанието, природата и бизнесът могат да работят заедно, когато има смисъл и любов.“

Човекът, който гледа зеленчуците като свои деца

Интервю с агронома Теодор Насър

След официалната част потънахме между редовете с чушките, доматите, тиквите, дините и босилека, където ни чакаше агрономът Тео – човекът, който говори за растенията с нежността, с която говорим за децата си.

„Преди осем месеца ми се обади непознат човек и ме попита дали бих помогнал да се направи зеленчукова градина. В началото не го приех сериозно – получавам много обаждания. Казах: добре, ще помогна безвъзмездно. Но постепенно разбрах, че това е истински проект и че зад него стои Lidl. Тогава осъзнах, че това е нещо сериозно – без ограничения, без условия, просто имах желание да се случи.“

„Когато започнахме, за мен това не беше работа – беше удоволствие. Да видиш как от семенце излиза живот, как колегите започнаха да се усмихват и се гордеят с резултата – това е безценно. Работехме с любов и радост. Когато първите марули излязоха, когато чушките вързаха плод – всички се почувстваха част от нещо смислено.“

„Имаше и трудности – времето, водата, но ги преодоляхме. Имаме богата реколта и разнообразие. Работниците научиха нови техники и растения, станаха по-отворени.“

„Моето любимо растение е якон – сладък картоф, който се използва в медицината при диабет и проблеми с кръвната захар. Имаме десет растения, а след две седмици ще видим какво се е получило под земята.“

„Имаме и свои гости – таралежите обичат пъпеши, а зайците – грах и соя. Толкова ги харесаха, че не успяхме да отгледаме нито една бобова култура!“ – смее се Тео.

„Но това е чарът – че градината е част от природата, не отделена от нея.“

„Ще се грижим за нея до декември, после ще я оставим да „спи“, за да се възстанови почвата. А през пролетта започваме отново. Децата ще идват още от октомври – първите групи са записани. За мен това е голямата награда – да видиш дете, което опитва домат, който само си е откъснало.“

Докато го слушах, си мислех, че може би точно това е осъзнатото хранене – не просто избор на продукти, а разбиране откъде идват и какво усилие стои зад всяка хапка.

Финал с джаз и усмивки под Витоша

Денят приключи така, както започна – с усмивки и с музика.

На сцената излезе Венци Благоев с неговия Farmer’s Jazztet. Зад това шеговито заглавие свириха едни от най-добрите музиканти на България, а Велека Цанкова пееше великолепно. Венци си дълбаеше пред нас дини, тикви и моркови и свиреше на тях. Така джаз стандартите имаха особен чар.

„Направи промяната, която искаш да видиш в света,“ прозвуча като финален мотив.

И в този момент беше ясно – тази „ферма“ е не просто градина. Тя е живо доказателство, че доброто расте, когато е засадено с любов.