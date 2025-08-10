Феникс в пепелта: 16-годишният Даниел носи вода и храна на пожарникарите край Сунгурларе

16-годишният Даниел носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, борещи се с огнената стихия, която не стихва вече над 48 часа край Сунгурларе.

Фоторепортерът от БГНЕС Иван Янев публикува кадри във Фейсбук, които разказват за историята на младото момче:

"Даниел - 16 години от Сунгурларе, но всъщност е от София. Сега е при баба си. Шапки долу за това момче! Три дни с колелото си осигурява вода и храна за пожарникарите и доброволците. Изглежда все едно е феникс - роден от пепелта. И утре ще е на пожара", написа той в социалните мрежи.

Този следобед пожарът край Сунгурларе отново се разрасна заради вятъра, като причината е обърнатата посока на въздушните течения и тяхната скорост.

Огънят се движи към село Скала, за което са пренасочени усилия със земеделска техника – трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня. За момента ситуацията е овладяна.