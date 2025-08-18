''Феникс на доброто'' с ново дългосрочно партньорство с ''Очи на 4 лапи''

Това лято „Феникс на доброто“ започва дългосрочно партньорство, което обединява две каузи с мисия: грижата за четириногите водачи и асистенти и подкрепата за хората в нужда. Партньорството стартира с първото дарение в размер на 5 000 лв., което е символ и практика на ангажимента да се подкрепя едно служебно куче – от първите му дни до дипломирането му, за да може после да стане надежден помощник на незрящ човек, човек с диабет, с двигателно увреждане или дете с аутизъм.



На снимката виждате инструкторите на служебни кучета, заобиколени от почти дипломираните Фюри и Форест, които са на крачка от това да бъдат предадени на своите бъдещи стопани.

Фондация „Очи на 4 лапи“ има над 20 години опит в обучението на кучета водачи и асистенти и успешно реализира 107 дипломирани кучета – всяко от тях станало част от живота на човек в нужда. Те са и първата и единствена подобна организация в България.

В следващите месеци ще обявим и кое ще бъде специалното кученце на „Феникс на доброто“, което ще премине през двугодишен процес на социализация, специално обучение и обучение на ползвателя за работа и живот с него, за да реализира своята мисия.

Даренията, които прави “Феникс на доброто”, са възможни благодарение на лидерът в казино и спортните забавления - 8888.bg.