Family look за Коледните празници: елегантност и комфорт в едно - бордо, уютен шик и меки плетива

Family look е свързан с модни облекла, които се съчетават идеално - точно както цялото семейство се подготвя заедно за Коледа. Затова, ако се чудите как да се облечете за празниците, изберете едно от предложенията, които ще намерите в Pepco.

Удобният family look не означава само модни дрехи - какви материали да изберете

Празникът на Николай Чудотворец обикновено празнуваме у дома, така че модните дрехи за случая трябва да са не само в крак с тенденциите, но и да са удобни. Много по-удобно е да гледате коледни филми, да играете настолни игри, да пиете горещ шоколад и зимен чай. Разопаковането на подаръци върху килима е по-приятно, когато нищо не ограничава движенията ви. Затова изберете меки, обгръщащи плетива, които ще накарат всеки - независимо от възрастта или нивото на енергия през този ден - да се чувства добре. Най-подходящи са пуловерите с мека текстура и приятни на допир, по-дебелите блузи, малко по-тънките памучни и велурени плетива или плетива с косъм. Можете също така да изберете кройки, които ще ви позволят наистина да се отпуснете в семейната обстановка.

Горните правила важат и за празничните фотосесии, при които е популярен т.нар. family look. Подходящите тоалети създават настроението на снимките и благодарение на тях всички изглеждат сплотени. Такъв повод изисква също така избор на модерни дрехи, които ще бъдат удобни. Ако всички се чувстват комфортно в тях, със сигурност ще излязат по-добре на всяка снимка.

Как да се облечем за празниците? Вдъхновения за family look

Целият период на Коледните празници е много вдъхновяващ. Има мотиви и цветове, които са неразривно свързани с него. Ето защо е лесно да се създадат единни стилизации за цялото семейство. Тази година вече не трябва да се чудите как да се облечете за празниците. Изберете family look в една от модерните конвенции.

Цветът на Коледа или family look в цвят бордо

Бордото или дълбок нюанс на червеното като шапката на Дядо Коледа е истинският цвят на Коледа. Той се появява в декорациите и колекциите от модни облекла за този период. Привлича вниманието и недвусмислено се свързва с коледните празници. Ето защо той е подходящ цветен мотив за създаване на family look. За момичета можете да изберете например:

• бебешки комплект с червена памучна блузка, пола и бял чорапогащник или с боди и червена рокля с презрамки,

• мек комплект с блуза и велурена пола,

• празнична рокля с тюл,

• памучен пуловер с момичешки волани и удобен клин с коледен мотив.

За малкия елегантен мъж пригответе боди, имитиращо бяла риза с папийонка в цвят бордо, а за по-големия мъж - риза в червено и зелено каре и любимия плетен или дънков панталон.

Класическият избор за мама е червената рокля, която да се съчетае с тоалета на дъщеря ѝ или сина ѝ. Алтернативно, може да бъде комплект от дамски пуловер с празничен мотив или удобен суитчър и дънки, мек клин, празнична пола или панталон тип цигара.

Таткото може да избере риза в цвят бордо, забавна тениска, празничен пуловер или блуза и удобни панталони. Ако не сте избрали червен total look, този цвят ще изглежда добре и в аксесоарите, например папийонка, тиранти, вратовръзка в съчетание с тъмносиньо, черно, бяло или тъмнозелено.

Уютен шик - family look, съчетаващ комфорт и елегантност

Уютният шик е модна тенденция, която съчетава комфорт и елегантност, така че ще е перфектна за създаване на празнични визии в нейния дух. Тази тенденция съчетава уютните и меки материи с елементи, които изглеждат стилно и елегантно, като памучни и пуловерни плетива, обгръщащи спортни екипи с пайети, тюл и сатен. Ето защо добре ще изглеждат рокли и поли с метални нишки или брокат, изработени от велур, блестящи в съчетание с блузи и пуловери. Може дори да се изкушите да изберете класически спортен панталон и елегантна жилетка с украсени копчета или топ с пайети. Мъжете могат да изберат класическа риза и малък празничен елемент, например папийонка.

Най-удобно е в домашния уют - family look в празнични пижами

Не е задължително family look да е толков сериозен. Подхождащото си модно облекло през този период включва пижами. Еднаквите комплекти за родители и деца или съчетаните по цвят комплекти създават непринудена, домашна визия. Подходяща не само за семейни снимки, но и да скочите под одеялото и с чаша горещ шоколад да слушате коледни песни или да гледате коледни филмови класики.

Коледни комплекти за създаване на комфортен family look можете да намерите в Pepco.