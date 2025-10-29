Евростат: Цените на тока за домакинствата в България са едни от най-ниските в ЕС

Цените на тока за домакинствата в България са едни от най-ниските в Европейския съюз, сочи европейската официална статистика Евростат. Най-ниски цени на електроенергията през първата половина на 2025 г. са отчетени и в Унгария (10,40 евро) и в Малта (12,44 евро).

През първата половина на 2025 г. средната цена на електроенергията за домакинствата в ЕС остава до голяма степен стабилна на ниво от 28,72 евро за 100 kWh, понижавайки се с 0,5% от 28,87 евро през втората половина на 2024 г. По този начин продължава периода на ценова стабилност, въпреки че цените все още са доста над нивата отпреди енергийната криза през 2022 г., се посочва още в европейската официална статистика Евростат.

Делът на данъците и таксите в сметките за електроенергия се е увеличил от 24,7% през втората половина на 2024 г. до 27,6% през първата половина на 2025 г. В резултат на това намалението на цените на електроенергията преди данъци все още не е отразено в крайните цени за потребителите, отбелязва Евростат.

Най-високите цени на електроенергията през първата половина на 2025 г. са отчетени в Германия - 38,35 евро за 100 kWh, следвана от Белгия (35,71 евро) и Дания (34,85 евро).

В сравнение с първото полугодие на 2024 г., значително увеличение на цените е наблюдавано в Люксембург (+31,3%), Ирландия (+25,9%) и Полша (+20,0%), докато най-голямо намаление на цените е регистрирано в Словения (-13,1%), Финландия (-9,8%) и Кипър (-9,5%).

Изразени в стандарт на покупателна способност (СПС), цените на електроенергията са най-високи за домакинствата в Чехия (39,16), Полша (34,96) и Италия (34,40). Най-ниските цени, базирани на СПС, са наблюдавани в Малта (13,68), Унгария (15,01) и Финландия (18,70).

През първата половина на 2025 г. цените на електроенергията, различна от битовата, в ЕС отбелязаха незначителен спад до 19,02 евро за 100 kWh, в сравнение с 19,41 евро през втората половина на 2024 г.