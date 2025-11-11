Еврокомисията: България е застрашена от миграционен наплив

България е сред страните в ЕС, застрашени от миграционен наплив, показват данни на Европейската комисия.

Еврокомисията представи днес оценка, според която броят на незаконните мигранти, пристигнали в ЕС за последната година, е спаднал с 35 на сто, съобщава БТА.

ЕК предлага Съветът на ЕС да одобри схема за разселването на мигранти, като ще бъдат допускани изключения за най-засегнатите досега страни. В тази група страни са посочени България, Чехия, Естония, Хърватия, Австрия и Полша, които в последните пет години са били под засилен миграционен натиск. За тези държави се предлага следващата година да ползват частична или цялостна отстъпка от схемата.

В България, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Франция, Хърватия, Литва, Латвия, Нидерландия, Полша и Финландия в последните години са пристигнали много мигранти и има трудности с тяхното настаняване, затова те трябва да получават с предимство подкрепа от ЕС, предлага ЕК.

По т. нар. схема за солидарност се предвижда държавите от ЕС или да приемат разселени мигранти, или да правят финансови вноски.

Комисията днес уточни, че предложението за действието на схемата за квотите по разпределение на мигрантите и за размера на финансовите вноски няма да бъде общодостъпно до разглеждането му от Съвета на ЕС.