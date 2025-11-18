eMAG Black Friday 2025: доставките до точки за получаване надхвърлят 50%

• Клиентите са закупили средно по 4 продукта – с 14% повече спрямо миналата година

• 40% от поръчките са платени с карта – ръст от 4 процентни пункта в сравнение с 2024 г.

• Genius клиентите са спестили над 325 000 лв./ 166 169.86€

• 79.85% от поръчките ще бъдат доставени в градовете с easybox автоматични шкафчета

• Платформата отчита 11.7% повече посещения на годишна база и 7% по-висока средна стойност на поръчка

София, 18 ноември 2025 г. – По време на 13-тото издание на eMAG Black Friday клиентите имаха достъп до над 40 милиона броя продукти, обхващащи широк диапазон от категории – от продукти за ежедневни нужди и дома до техника, електроника, домакински електроуреди, лична грижа, детски стоки, мода, спорт, авто, инструменти и много други. Всеки клиент е поръчал средно по 4 продукта, което е 14% ръст спрямо миналата година – потвърждение, че хората са планирали предварително за eMAG Black Friday и са комбинирали покупките на по-скъпи стоки с такива за ежедневни нужди. Платформата регистрира 11.7% повече посещения в рамките на кампанията, като клиентите са похарчили 7% повече средно на поръчка спрямо 2024 г.

Значителни спестявания за Genius абонатите и силна кампания за Marketplace търговците

По време на eMAG Black Friday 2025 Genius абонатите в България са спестили над 327 000 лв./166 169.86€, , възползвайки се от всички предимства на услугата – опции за безплатни доставки и ексклузивни оферти, както и достъп до най-ниските цени за годината*. Данните от платформата показват, че Genius клиентите не само са били едни от най-активните, но и са потребители, ангажирани цялостното изживяване при покупки онлайн. Картовите плащания продължават да са предпочитаната от тях опция, с 46.03% от всички направени Genius поръчки по време на кампанията, което подчертава доверието им към удобните и модерни методи на плащане.

Black Friday 2025 се доказа и като силен момент за ръст и при предприемачите – 5600 Marketplace търговци се включиха в кампанията, което е 11% увеличение на годишна база. Най-значим растеж отбелязаха търговците, използващи програмата Fulfillment by eMAG, демонстрирайки на практика потенциала ѝ да ускорява продажбите.

Повече удобство за потребителите

easybox остана предпочитан метод за доставка в градовете, където има инфраструктура – 79.85% от всички поръчки са насочени към автоматични шкафчета. Това е ясен сигнал за предпочитание на клиентите към бързо, удобно и безконтактно получаване на пратки, особено при натоварени шопинг събития като Black Friday. На национално ниво делът на доставките до автоматични шкафчета също продължава да расте, достигайки над 50% от всички поръчки, направени по време на кампанията. Това потвърждава, че българските потребители все повече ценят гъвкавостта, разширения времеви прозорец за получаване и възможността да вземат поръчките си, когато им е удобно – и допълнително затвърждава позицията на easybox като доверено и ефективно решение за доставка в страната.

„Резултатите от Black Friday тази година отново показват, че българските клиенти ценят удобството, скоростта и надеждните услуги при онлайн пазаруване. С повече от половината поръчки, доставени до автоматични шкафчета, и растящ дял на картовите плащания, потребителите недвусмислено оценяват модерните и гъвкави начини за пазаруване. Силното приемане на Genius и 11% ръст при Marketplace търговците доказва, че и клиентите, и предприемачите виждат в eMAG надежден партньор за по-умни покупки, повече спестявания и дългосрочен растеж,“ каза Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

Топ категории и брой продукти, поръчани от тях:

• Пелени и аксесоари

• Перилни и почистващи препарати

• Кафе

• Продукти за лична хигиена

• Храна за домашни любимци

• Продукти за дома

• Телевизори

• Домакински съдове

• Телефони

• Конструктори

Области с най-висока средна стойност на поръчките (на ниво клиент)

1. Ямбол

2. Кърджали

3. Смолян

4. София-град

5. Хасково

6. Варна

7. Русе

8. Бургас

9. Стара Загора

10. Добрич

*Важи за периода 1.01-13.11.2025 г. или за по-кратък период, ако съответният продукт е качен на платформата eMAG след началото на този период, и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период и не включва референции към цени на търговци или магазини извън платформата eMAG.