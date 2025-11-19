Effie® Awards Bulgaria обяви финалистите за 2025 година

Известни са финалистите в осемнадесетото издание на Effie® Awards България, който отличава кампаниите, доказали ефективността си чрез измерими резултати. Пълният списък може да видите тук. Финалистите бяха определени от журито на конкурса, съставено от доказани професионалисти от индустрията, което оцени всички заявки в два кръга, като разгледа кампании от всички комуникационни канали на българския пазар.

Победителите ще бъдат обявени на официалната гала церемония на 3 декември, която ще събере водещи брандове, агенции и партньори, за да отпразнуват най-ефективните идеи и практики на българската маркетинг сцена. Билети за събитието могат да бъдат заявени тук.

Конкурсът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, както и Visa – златен спонсор.

От старта си в България, Effie се утвърди като най-престижното отличие за кампании, които съчетават креативност и стратегия с реални резултати. Наградите показват как ефективните комуникации стимулират растеж, изграждат репутация и водят до устойчив успех.

Effie е международно утвърден стандарт за успешна маркетингова комуникация с над 50 години история и програми в повече от 125 пазара по света. Effie Index разкрива най-ефективните агенции, клиенти и брандове глобално, като предоставя прозрения за идеите, които работят.

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят.

За повече информация посетете effiebulgaria.org.