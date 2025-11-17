Един човек е загинал, а 18 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

Един човек е загинал, а 18 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 14.

В София са регистрирани 19 леки катастрофи и две тежки, загинали няма, ранени са двама души.

От началото на месеца са станали 267 катастрофи с 26 загинали и 337 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5899, загиналите са 399, а ранените 7348. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 13 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.