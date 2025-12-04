Движението през ГКПП ''Кулата'' е възстановено

04 декември 2025
Движението на леки и тежкотоварни автомобили при ГКПП "Кулата-Промахон" към Гърция е възстановено, съобщи Агенция "Пътна безопасност".

Движението бе спряно вчера заради блокада откъм гръцката страна, където фермери стачкуват.

Тази сутрин опашката от българската страна достигна 12 километра.

Движението бе възстановено малко след 11 ч. днес.

