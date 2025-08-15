Две жертви взе бурното море в Бургаско за ден

Две жертви взе морето в Бургаско за ден, съобщиха от полицията.

Вчера е подаден сигнал за инцидент на северния плаж в Ахтопол, при който спасителите извадили от морето на брега тялото на 55-годишен софиянец. Видими следи от насилие не са открити. Тялото е откарано за аутопсия.

При друг случай пак вчера е подаден сигнал за инцидент на плаж пред хотел в Свети влас, при който по време на плуване в морето на 52-годишен българин му прилошава и изпада в безпомощно състояние.

Изтеглен е на брега от негови роднини и други посетители на плажа. Въпреки оказаната му първа помощ той е починал. Тялото му е откарано за аутопсия.

Жълт код за вятър и вълни до 4 бала е обявен за Бургас и Южното крайбрежие.