Две жертви взе бурното море в Бургаско за ден

Две жертви взе морето в Бургаско за ден, съобщиха от полицията.
Вчера е подаден сигнал за инцидент на северния плаж в Ахтопол, при който спасителите извадили от морето на брега тялото на 55-годишен софиянец. Видими следи от насилие не са открити. Тялото е откарано за аутопсия.
При друг случай пак вчера е подаден сигнал за инцидент на плаж пред хотел в Свети влас, при който по време на плуване в морето на 52-годишен българин му прилошава и изпада в безпомощно състояние.
Изтеглен е на брега от негови роднини и други посетители на плажа. Въпреки оказаната му първа помощ той е починал. Тялото му е откарано за аутопсия.
Жълт код за вятър и вълни до 4 бала е обявен за Бургас и Южното крайбрежие.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Божанков: Отделих твърде много време на едните копейки, а Величие ги пропуснах. Ще се реванширам
Борисов: Има много добър синхрон между Радев, ПП и ДПС - Ново начало, бранят рушащи се държавни имоти
Новаторство и лукс в таксиметровия превоз
Водачът, причинил тежката катастрофа в София, е с книжка от две седмици. Има 6 фиша за леки нарушения