Две земетресения в страната днес

Земята се разлюля около Симитли и Пловдив

Анна Сечински 14 октомври 2025 в 13:50 629 0
Земетресение

Снимка Getty
Графика на земетресение

Две земетресения станаха на територията на България днес. 

В 05:41 часа е регистриран трус край град Симитли. Данните на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН сочат, че той е бил с дълбочина 13 км и с магнитуд 2.8 по Рихтер. 

По-късно, към 11:05 часа, има втори трус до Пловдив. Той е със сила 2.3 по скалата на Рихтер и е станал на дълбочина от 8.4 км.

Няма данни за поражения върху сгради или пострадали. 

