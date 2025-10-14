Две земетресения в страната днес

Две земетресения станаха на територията на България днес.
В 05:41 часа е регистриран трус край град Симитли. Данните на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН сочат, че той е бил с дълбочина 13 км и с магнитуд 2.8 по Рихтер.
По-късно, към 11:05 часа, има втори трус до Пловдив. Той е със сила 2.3 по скалата на Рихтер и е станал на дълбочина от 8.4 км.
Няма данни за поражения върху сгради или пострадали.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Краят на една епоха: MTV затваря музикалните си канали
Проф. Рачев: Нахлува по-хладен въздух, цялата седмица ще е по-студена
19-годишно момче простреля дете край блок в Ямбол и избяга
Бежанка от Украйна също е купила апартамент в Елените и не иска да събарят комплекс Негреско