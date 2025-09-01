Две катастрофи на АМ ''Тракия'' в рамките на 4 минути

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.
По първоначална информация и при двата инцидента са се сблъскали леки автомобили. Няма данни за пострадали. Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция".
От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в района се осъществява в изпреварващата лента. И апелираха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на август са станали 710 катастрофи, с 47 жертви и 943 ранени.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2485
1
01.09 2025 в 11:30
Командирът Спартак: По тялото си имам пет излишни дупки. Азов е моят живот
От днес в Русия: Учат и 3-годишните, че украинците са нацисти, месинджърът Макс задължително в телефоните
От днес общественият транспорт в Хасково е изцяло електрически
Урсула фон дер Лайен: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС