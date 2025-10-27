Два от спрените заради наводнение трамваи тръгнаха, завиряване и на Симеоновско шосе

На места нивото на реките в района на София се е повишило с около метър

OFFNews 27 октомври 2025 в 10:37 2119 1

Снимка ЦГМ

Възстановено е движението на две от трамвайните линии по бул. „Асен Йорданов“ в участъка преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, съобщи директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров, цитиран от БТА. По-рано движението на трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 беше спряно заради наводнение.

От Столична община съобщиха, че е пуснато движението на трамвайни линии 20 и 22. Трамвай №20 се движи от "Гео Милев" до метростанция "Опълченска", а линия 22 от депо Изток до "Красна поляна".

„Вървят трамваите, общо четири екипа работят на място – два на Аварийна помощ и превенция и два на пожарната. Шахтите поемат водата, всичко е наред, дъждът спря, а движението е пуснато“, обясни Димитров.

По думите му екипи на дирекцията са изпратени и на "Симеоновско шосе", където е установено завиряване. Общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания.

Той съобщи, че на места нивото на реките в района на София се е повишило с около един метър. „Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи“, уточни Димитров.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1605

    1

    СребъренЛок

    27.10 2025 в 12:20

    -0
    +0
    Шмекерите от ПИК ми го откраднаха, още вчера писах, абе защо няма мемета, кметът в лодка, кметът плува, кметът лови риба. Ако беше Данчето или Тиквата щяхте да напълните интернет с такива мемета. За биберона на ДС не мъцвате дори.
     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов