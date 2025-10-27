Трамваите по 4 линии спряха заради наводнение

Автобуси возят вместо трамваи 20, 21, 22 и 23, съобщи ЦГМ

OFFNews 27 октомври 2025 в 07:40 5659 3
Наводнение спря трамваи в София

Снимка Фейсбук на ЦГМ
Наводнение спря трамваи в София

Четири трамвайни линии спряха да се движат, съобщи Центърът за градска мобилност. 

Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите, уточняват от ЦГМ. 

Причината е сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди "Шипченски проход". Аварийните групи и пожарната работят.

Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут автостанция „Изток“ -„Подуяне“ и депо „Искър“ към „Гео Милев“.

От общината съобщиха и за завиряване между Пасарел и Панчарево. Изпратени са аварийни екипи.

Коментари
11604

3

Бабатунде

27.10 2025 в 09:57

-0
+0
#HUBAVOE!

7025

2

alexiev

27.10 2025 в 09:38

-0
+0
Моя грешка - от петък е наводнено. Извинявам се!

7025

1

alexiev

27.10 2025 в 09:31

-0
+0
Това не е от дъжда. Още в четвъртък беше се образувало езеро там. Може би е пробит голям водопровод от строителите на метростанцията. Но Общината и Метрополитен си траят и се спотайват. Май много им станаха издънките.
 
