Трамваите по 4 линии спряха заради наводнение

Четири трамвайни линии спряха да се движат, съобщи Центърът за градска мобилност.

Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите, уточняват от ЦГМ.

Причината е сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди "Шипченски проход". Аварийните групи и пожарната работят.

Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут автостанция „Изток“ -„Подуяне“ и депо „Искър“ към „Гео Милев“.

От общината съобщиха и за завиряване между Пасарел и Панчарево. Изпратени са аварийни екипи.