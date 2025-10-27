Трамваите по 4 линии спряха заради наводнение

Четири трамвайни линии спряха да се движат, съобщи Центърът за градска мобилност.
Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 в момента не изпълняват курсове. Пуснати са автобуси за пътуващите, уточняват от ЦГМ.
Причината е сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди "Шипченски проход". Аварийните групи и пожарната работят.
Заместващи автобуси за пътуващите се движат по маршрут автостанция „Изток“ -„Подуяне“ и депо „Искър“ към „Гео Милев“.
От общината съобщиха и за завиряване между Пасарел и Панчарево. Изпратени са аварийни екипи.
