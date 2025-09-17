Докторантската стипендия става 1562 лева, студентските се покачват с 15%

Стипендиите на докторантите се увеличават с 27,3%, а на студентите с 15%, реши правителството на днешното заседание.

Стипендията на докторантите в държавните висши учебни заведения и научни организации ще достигне месечна подкрепа от 1562 лева - с 335 лева повече от досегашния размер. Паралелно с това, месечните стипендии за студентите се вдигат от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии, като 3802 от тях учат във висши училища, а 277 – в научни организации. За прилагането на мярката са заделени 8 468 000 лева, които са предвидени в централния бюджет за тази календарна година. Увеличението при докторантските стипендии влиза в сила от 1 октомври 2025 г., а промените за студентските стипендии ще бъдат приложени веднага след публикуването на съответния проект.

Новият размер на стипендията за докторанти съответства на актуализираната минимална работна заплата – тя не може да бъде по-ниска от 150% от минималното работно възнаграждение за страната през последните 12 месеца. Това решение оказва стимулиращ ефект върху докторантите, което им осигурява финансова подкрепа и възможност за по-спокоен старт в научната и академичната кариера.

С днешното решение правителството осигурява устойчива и последователна грижа за докторантите, което ще се отрази и в повишаване на качеството на образованието.