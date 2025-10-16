До дни идват още два Ф-16, но няма достатъчно пилоти, които да ги карат

Отговорността е най-трудното нещо да се понесе, затова не всеки е готов да го направи и е много лесно на думи да кажеш, че поемаш отговорност, но това се показва с действия и то точно в тези времена, в които живеем е доста сложно. Споделена отговорност няма. За мен отговорността винаги е лична, заяви генерал-майор Николай Русев - командир на ВВС в сутрешния блок на БНТ.

"Всичко е стандарт и е описано в регламентиращи документи. Сега стандартът за вдигане на изтребител е до 15 минута от подаване на сигнала изтребителят трябва да е във въздуха. Сигналът не се подава от България, а от команден център в Испания. Това време е включено. Летецът има 12 минути да влезе в самолета, да го пусне и да излети", обясни специалистът.

Той посочи, че дежурните летци са готови и научават във въздуха в каква посока летят и евентуално каква е целта.

"Нарушения на въздушното пространство нямаме. По-скоро това, което се случва в българското въздушно пространство е загуба на радиовръзка от транспортни самолети, граждански самолети. Пилотът е забравил да смени съответната честота и да влезе в контакт с ръководители на РВД", добави Русев.

По думите му темата на деня в отбраната е борбата с дроновете.

"Има фирми, които продават системи за борба с дроновете, но това са системи, които се справят с комерсиални дронове. За сериозните дронове, които се използват, засега няма изработена система", обясни генерал-майорът.

И добави, че ние можем да се браним от дронове по начина, по който го направиха в Полша. По думите му не бива да се вдигат изтребили за дронове, защото това винаги е опасно.

"Ние искаме да купим такава система, която да има максимална защита срещу дронове. Това не значи да има кинетично въздействие върху дрона, но тази система поне да има поне някакво електромагнитно въздействие или да блокира управлението на дрона. Като начало това ще бъде достатъчно", каза той.

Шефът на ВВС каза категорично - да, ние си охраняваме въздушното си пространство.

"Започнахме да получаваме самолетите F-16 и към момента обаче охраняваме въздушното ни пространство с МИГ-29. Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 година и да застъпи веднага в бойно дежурство. Не върви да кажем на нашите съюзници в Европа - "ние спираме МИГ-29, ако обичате елате да дежурите, защото тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва. Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия", обясни генералът.

Той допълни, че МИГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност, но това няма да стане през 2025 година.

"F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълним две условия - имаме достатъчно самолети и имаме достатъчно пилоти. Към момента самолетите са 4. В близките дни очакваме да дойдат и петият, и шестият самолет. Със 6 самолета не може да се дежури, но на второ място нямаме достатъчно пилоти. 6 са обучени, като само двама от тях са обучени да водят групи", разкри генерал-майор Николай Русев.

Пилотите се обучават изцяло по схема в САЩ.

"Има отлагане в подготовката, защото слотовете за обучение, това са местата, са заети. Американската страна е силно ангажирана с обучението и на пилоти от други страни. Има известно закъснение, но към момента нещата вървят и смятам, че броят на пилотите ще отговаря на броя на самолетите", добави генерал-майорът.

Командирът на ВВС изрази съмнение и че догодина F-16 ще започне да дава дежурство.