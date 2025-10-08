До 50 см сняг на Витоша, има опасност от надвиснали клони

Между 40 и 50 см снежна покривка се е натрупала в района на хижа "Алеко" във Витоша към момента, а в долната част на "Витошко лале" - около 15 см, съобщават от "Витоша ски" на Фейсбук страницата си.

Оттам предупреждават, че падналият мокър и тежък сняг създава предпоставки за опасни ситуации в планината. На много места има счупени дървета и клони, както и такива, които са надвиснали и могат да паднат.

От "Витоша ски" призовават туристите да не подценяват условията и да изчакат обстановката да се нормализира, преди да предприемат изкачване.

Първият сняг на Витоша падна още в началото на октомври.