До 15:00 ч. е разрешено преминаването през пропускателния пункт в ''Елените'', след това - затваряне заради опасна прогноза

OFFNews 06 октомври 2025 в 07:57 602 0
До 15:00 ч. днес ще бъде разрешено преминаването през пропускателния пункт в "Елените". След 15:00 ч. работата ще бъде преустановена до второ нареждане от Кризисния щаб заради опасната метеорологична прогноза, заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов пред бТВ.

Днес е последния ден от обявеното бедствено положение заради трагедията в "Елените". Смъртоносният потоп отне четири човешки живота, а материалните щети и разрушенията са огромни.

"Още онзи ден всички хора бяха евакуирани, вчера започнахме да ги пускаме поетапно, като се идентифицират с документи за собственост и лични документи, тъй като, както разбрахте, имаше набези от мародери. За да могат хората да си вземат багаж, документи, след това започнахме да пробиваме и да изчистваме достъпа до жилищните места", каза областният управител на Бургас Владимир Крумов.

На въпрос дали са готови да посрещнат новия червен код - той увери, че екипите и техниката са подготвени добре да реагират своевременно и адекватно.

