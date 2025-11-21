ДНСК нареди да се премахне корекцията на реката в Елените, незаконният хотел е застрашен, ама не съвсем

Единствената жилищна сграда, застрашена от премахването на корекцията на коритото на реката в Елените, е хотел "Негреско", съобщи началникът на Дирекцията за национален строителен контрол Лиляна Петрова по Нова тв.

ДНСК съобщи вчера, че е наредила да бъде премахната незаконната корекция на река Козлука, станала причина за опостушителното наводнение на 3 октомври, заради което загинаха четирима души.

Според Петрова премахването може да започне едва след конструктивно обследване на всеки обект, разположен върху трасето на реката. Това обследване ще определи дали и кои конструкции биха били засегнати. Върху покритието на реката попадат части от хотел „Негреско“ – басейнът, аквапаркът и амфитеатърът. Жилищните постройки в комплекса не попадат върху колектора и няма индикации да бъдат засегнати, според Петрова.

Началникът на ДНСК подчерта, че към момента не е установен извършителят на незаконното строителство, поради което заповедта е издадена срещу неизвестен извършител. Ако това остане така, премахването на съоръжението ще бъде извършено от държавата и за нейна сметка.

Относно възможността жилищната част на „Негреско“ да бъде запазена, Петрова заяви, че такъв вариант не се изключва, ако конструктивното становище покаже, че реката може да бъде премостена под съществуващия обект.

Заповедта все още не е влязла в сила и се очакват евентуални обжалвания.

До окончателно решение дейности по премахването не могат да бъдат предприети.