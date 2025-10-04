Днес ще вали на малко места, слънцето се показва утре

Времето остава облачно и днес, но жълт код за валежи е обявен само за 2 области - Силистра и Добрич. В останалата част от страната няма предупредителен код за опасни дъждове.

Дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен.

Максималните температури ще са предимно между 8° и 13°, в София – около 8 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне, ще е умерен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, а на 2000 метра – около минус 1°.

Край морето ще вали дъжд, ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Термометрите на брега ще се качат до 15°-16°, а сред вълните от 3 бала - до 19°-21 градуса.

Утре облаците ще намалеят и слънцето ще се покаже. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието 8°-10°, а дневните ще се повишат до 16°-21°. Привечер с ново увеличение на облачността в северозападните райони ще превали.